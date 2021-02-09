Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні. За його словами, "російський світ" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян.
За словами Кулеби, український світ - це різноманіття і свобода бути собою, тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці.
"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - заявив він.
Вчора прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито є частиною "російського світу". Такі він прокоментував контакти Москви з головою політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.
Нагадаємо, у Кремлі засудили закриття трьох телеканалів в Україні - "112 Україна", NewsOne, ZIK. У президента РФ вважають, що це не відповідає міжнародним нормам.
Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Тараса Козака. Вони містять блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.