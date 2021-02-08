У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
Фото: Володимир Путін (GettyImages)
У Кремлі вважають Україну нібито частиною "російського світу". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, Москві не подобається лінія заперечення зі сторони Києва щодо цієї "спільності".
"Російський світ був і залишатиметься пріоритетом для російської держави", - заявив він.
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