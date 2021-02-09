Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине. По его словам, "русский мир" - это однообразность, в которой нет никого, кроме россиян.
По словам Кулебы, украинский мир - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.
"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он.
Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы является частью "русского мира". Такие он прокомментировал контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком.
Напомним, в Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.
Также источники в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Тараса Козака. Они содержат блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.