Зеленський скликає РНБО, а в Україну повертаються морози: новини за 12 лютого

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони, Росія заявила про готовність до розриву з ЄС, в Україну повертаються морози. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 12 лютого - в матеріалі РБК-Україна
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Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою
Президент Володимир Зеленський наступного тижня проведе засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання має відбутися 19 лютого.
"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.
Нардепу вперше оголосили підозру за "кнопкодавство"
Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Поляку. Його підозрюють в "кнопкодавстві". Про це повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.
Генпрокур на своїй сторінці у Facebook повідомила, що нардеп викликався до Офісу Генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, не з’явився та про причини неявки не повідомив.
У Києві затвердили повернення дітей в школи і дитсадки з 15 лютого
У Києві школи і дитячі сади відновлять роботу з 15 лютого. Це рішення затвердили київська влада. Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.
Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром замість снігопадів встановиться морозна погода без опадів, і це дозволяє повернути дітей в навчальні заклади.
Південь України може перетворитися на пустелю: чому
Наслідки глобального потепління відчуває вже й Україна. Зокрема, степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі. Про це повідомив міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".
За його словами, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі.
"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС. "Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.
Снігопади відходять, повертаються морози: прогноз погоди на вихідні
У суботу вдень ще буде йти невеликий сніг у центральних регіонах України. А на вихідні вдарять сильні морози. Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.
Що чекає Україну далі й чому прогнози про комфортну і теплу зими не виправдалися, - розповів старший науковий співробітник Українського гідрометцентру Владислав Тимофеєв.