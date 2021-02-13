Зеленський скликає РНБО, а в Україну повертаються морози: новини за 12 лютого

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони, Росія заявила про готовність до розриву з ЄС, в Україну повертаються морози. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 12 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою

Президент Володимир Зеленський наступного тижня проведе засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання має відбутися 19 лютого.

"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.

Нардепу вперше оголосили підозру за "кнопкодавство"

Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Поляку. Його підозрюють в "кнопкодавстві". Про це повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Генпрокур на своїй сторінці у Facebook повідомила, що нардеп викликався до Офісу Генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, не з’явився та про причини неявки не повідомив.

У Києві затвердили повернення дітей в школи і дитсадки з 15 лютого

У Києві школи і дитячі сади відновлять роботу з 15 лютого. Це рішення затвердили київська влада. Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром замість снігопадів встановиться морозна погода без опадів, і це дозволяє повернути дітей в навчальні заклади.

Південь України може перетворитися на пустелю: чому

Наслідки глобального потепління відчуває вже й Україна. Зокрема, степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі. Про це повідомив міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

За його словами, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі.

"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС. "Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.

Снігопади відходять, повертаються морози: прогноз погоди на вихідні

У суботу вдень ще буде йти невеликий сніг у центральних регіонах України. А на вихідні вдарять сильні морози. Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Що чекає Україну далі й чому прогнози про комфортну і теплу зими не виправдалися, - розповів старший науковий співробітник Українського гідрометцентру Владислав Тимофеєв.