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Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 20:15
Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський наступного тижня проведе засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання має відбутися 19 лютого.

Про це повідомила прес-служба РНБО в Facebook.

Глава держави доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання, яке має відбутися в приміщенні Офісу президента України.

"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.

Зазначимо, вчора Зеленський разом з послами країн G7 здійснив візит в зону проведення операції Об'єднаних сил. Він побував на позиціях українських військових в районах, які найчастіше потрапляють під обстріли з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський провів засідання РНБО, на якому вирішили накласти санкції на так звані "канали Медведчука". Мова йде про канали 112, ZIK та NewsOne.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці грудня Зеленський збирав засідання РНБО, щоб обговорити ситуацію з Конституційний судом України.

Додамо, наприкінці січня Зеленський змінив склад РНБО. Зеленський ввів до складу РНБО українського науковця.

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