Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою

Про це повідомила прес-служба РНБО в Facebook .

Глава держави доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання, яке має відбутися в приміщенні Офісу президента України.

"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.

Зазначимо, вчора Зеленський разом з послами країн G7 здійснив візит в зону проведення операції Об'єднаних сил. Він побував на позиціях українських військових в районах, які найчастіше потрапляють під обстріли з боку проросійських бойовиків.