ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві затвердили повернення дітей в школи і дитсадки з 15 лютого

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 17:53
У Києві затвердили повернення дітей в школи і дитсадки з 15 лютого Фото: порожній дитсадок (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві школи і дитячі сади відновлять роботу з 15 лютого. Це рішення затвердили київська влада.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром замість снігопадів встановиться морозна погода без опадів, і це дозволяє повернути дітей в навчальні заклади.

"Комунальні служби підготували будівлі садів і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, бо за прогнозами денна температура має впасти місцями до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і у разі необхідності будемо приймати оперативні рішення, але зараз ніяких побоювань немає, і абсолютно всі навчальні заклади відкриють свої двері в понеділок", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше київські школи і дитячі садки закрили до кінця цього тижня. Зокрема, сьогодні навчання організовано в дистанційному режимі. Крім того, КМДА просила компанії та установи піти назустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриті школи і дитсадки.

Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди в столиці скасували сільськогосподарські ярмарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ школа
NEWS
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ