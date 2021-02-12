Снігопади відходять, повертаються морози: прогноз погоди на вихідні

У суботу вдень ще буде йти невеликий сніг у центральних регіонах України. Втім, на вихідні вдарять сильні морози.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру .

Прогноз на 13 лютого

У суботу буде мінлива хмарність у більшості областей, крім Вінницької Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської, там будуть снігопади.

Температура повітря вдень у північних та центральних областях складе -6-13, а вночі -11-15. На заході країни вдень -5-8, а вночі -12-15. На сході та півдні країни вдень -3-7, а вночі -8-13.

У суботу у Києві також буде сніжити. Вдень буде -9-11, а вночі -12-14.

Прогноз на 14 лютого

У неділю вдарять сильні морози. На заході вдень -3-8, а вночі -4-12. На півночі та в центрі вдень -8-13, а вночі -11-16. На сході та півдні країни вдень -3-6, а вночі -9-12.

У неділю снігопади закінчаться і у Києві. Температура повітря вдень складе -9-11, а вночі -12-14.