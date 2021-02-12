Нардепу вперше за "кнопкодавство" оголосили підозру
Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Поляку. Його підозрюють в "кнопкодавстві".
Про це повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.
Офіс генпрокурора за дорученням голови відомства Ірини Венедіктової повідомив про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Ради голосувань замість іншого народного депутата ("кнопкодавство").
Це перший випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України.
Джерела РБК-Україна повідомляють, що підозру повідомили народному депутату Владиславу Поляку (група "Довіра").
Генпрокур на своїй сторінці у Facebook повідомила, що нардеп викликався до Офісу Генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, не з’явився та про причини неявки не повідомив.
"Письмове повідомлення про підозру у порядку, передбаченому КПК України, направлено до Апарату Верховної ради України, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку", - написала вона.
Нагадаємо, Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу проти народного депутата Андрія Іванчука за "кнопкодавство".
Зазначимо, що закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня 2020 року.