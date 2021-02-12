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"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС

Новость на русском → Москва, П'ятниця 12 лютого 2021 10:01
"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС Фото: Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС.

За його словами, російська влада до цього готова.

"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.

Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

"Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - вважає він.

Нагадаємо, в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

Також у Євросоюзі заявили, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

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