"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС .

За його словами, російська влада до цього готова.

"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.

Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

"Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - вважає він.