Тупицькому повідомили про підозру, а Зеленський зажадав повного аудиту тарифів в Україні: новини за 19 січня

Президент Володимир Зеленський зажадав провести повний аудит діючих тарифів в Україні, голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому повідомили про підозру, президент США Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 19 січня - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський вимагає повного аудиту тарифів в Україні

Президент України Володимир Зеленський вимагає провести повний аудит діючих тарифів в Україні. Він доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Насамперед повний аудит повинен бути проведе щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав показання в Україні

Колишній білоруський спецназівець Ігор Макар дав свідчення українському слідству у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За його словами, він розповів набагато більше, ніж раніше було опубліковано в ЗМІ. В Національній поліції заявили, що свідчення Макара допоможуть встановити замовників вбивства Шеремета.

Водночас Мінськ заявив, що володіє аудіозаписом, яка спростовує заяви Ігоря Макара.

ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Тупицькому оголосили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2"

Сполучені Штати ввели санкції відносно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-Рус". Санкції були введені ввечері 19 січня.

Навіщо США ввели нові обмеження та чому це важливо для України - в матеріалі РБК-Україна.

Навальному загрожує два з половиною роки колонії, суд перенесли на 2 лютого

Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Судове засідання перенесли на 2 лютого.

У Кремлі прокомметировали ситуацію навколо Навального. У Володимира Путіна вважають арешт опозиціонера обгрунтованим, а також відзначають, що не збираються прислухатися до заяв з-за кордону по Навальному. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побоюються масових протестів у світлі ситуації з Навальним.. "У Кремлі не схильні перебільшувати популярність Навального... А для затримання були підстави", - зазначив він.

Тим часом у Навального опублікували розслідування про "палац Путіна".

Трамп виступив з прощальним зверненням: пишаюся, що не почав нових воєн

Президент США Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена. Він, зокрема, заявив, що перший за кілька десятиліть не почав нових воєн.

Також Трамп зазначив, що в результаті "сміливою дипломатії вдалося досягти низки історичних мирних угод на Близькому Сході. Крім того, Трамп прокоментував штурм Капітолію 6 січня, в результаті якого загинули 5 людей.

Китай завершує будівництво карантинного центру. Він розрахований на 4 тисячі осіб

В Китаї будівництво великого карантинного центру для спостереження за людьми, які могли заразитися COVID-19, знаходиться на фінальному етапі. Він розташований у провінції Хебей у районі адміністративного центру Шицзячжуан.

Будівництво центру стартувало 13 січня. Китайські ЗМІ пишуть, що він зможе розмістити до 4 тисяч осіб.

Снігопади в Іспанії: Мадрид оголосили зоною лиха

Уряд Іспанії прийняв рішення оголосити території, які постраждали із-за снігопадів, зонами катастрофічного лиха. Зокрема, оголосили зоною лиха Мадрид.

Нагадаємо, 8 січня в Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.