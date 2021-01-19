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У Мінську погрожують спростувати заяви про "білоруський слід" у справі Шеремета

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 19 січня 2021 13:40
У Мінську погрожують спростувати заяви про "білоруський слід" у справі Шеремета Фото: Павло Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на заяви про "білоруський слід" у справі про вбивство Павла Шеремета. Мінськ заявив, що володіє аудіозаписом, яка спростовує заяви колишнього білоруського офіцера Ігоря Макара.

Про це повідомили в прес-службі МЗС Білорусі.

У МЗС зазначили, що готові сьогодні ж опублікувати аудіозапис, що нібито "демонструє шахрайські цілі" Макара.

"Насправді цей індивід (Ігор Макар - ред.) нам досить давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всією метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань. Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які мало не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин", - заявили в міністерстві.

У Мінську відзначили, що надали матеріали щодо цієї справи Польщі, Литві та Німеччині. Також вони готові надати матеріали і українській стороні, якщо надійде відповідне звернення.

Раніше повідомлялося, що секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали вбивство Шеремета ще в 2012 році.

Сьогодні стало відомо, що Ігор Макар дав показання українському слідству у справі про вбивство Шеремета. За його словами, він розповів набагато більше, ніж раніше було опубліковано в ЗМІ.

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