Китай завершує будівництво карантинного центру. Він розрахований на 4 тисячі осіб

Будівництво великого карантинного центру для спостереження за людьми, які могли заразитися COVID-19, знаходиться на фінальному етапі. Він розташований у провінції Хебей у районі адміністративного центру Шицзячжуан.

Про це повідомляє телеканал CGTN.

За його даними, будівельникам залишилося встановити повітроочисні системи і нагрівачі для води.

Будівництво центру стартувало 13 січня. Китайські ЗМІ пишуть, що він зможе розмістити до 4 тисяч осіб.

У Китаї зафіксовано новий епіцентр поширення COVID-19 - північно-східна провінція Цзілінь. Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася у провінції Хебей на сході країни.

Як писало РБК-Україна, в Китаї за вчора виявили 118 нових випадків зараження коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовано всередині країни. Число заражених стрімко зростає у провінції Цзілінь.

Нагадаємо, місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 14 січня, почала вивчення походження коронавірусу в китайському місті Ухань.