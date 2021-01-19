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США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2"

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 17:39
США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2" Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream.com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ввели санкції відносно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-Рус". Санкції були введені ввечері 19 січня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

У санкційний список також зробили російську компанія "Рустанкер", а також танкери "Максим Горький" і "Сьєрра", які ходять під російським прапором.

США розширили санкції проти Росії в рамках закону "Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій" (CAATSA). Обмеження передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

За даними російського "Газпрому", 94% спірного трубопроводу вже завершено. До його завершення не вистачає близько 150 кілометрів, з яких близько 120 кілометрів знаходяться в данських водах і близько 30 кілометрів - в німецьких водах.

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) схвалило будівництво газопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі у водах Німеччини. Російське судно "Фортуна", вийшло з порту Вісмар 14 січня і перебували в Балтійському морі біля Ростока. Після досягнення позиції в данських водах перед прокладанням труб почнуться підготовчі роботи і випробування.

Планувалося, що з 15 січня російський трубоукладчик "Фортуна" відновить будівництво газопроводу біля берегів Данії, але Данське енергетичне агентство відкликало дозвіл на роботи.

Нагадаємо, у команді обраного президента США Джо Байдена розглядають можливість припинення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи відновляться в кінці січня або початку лютого.

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