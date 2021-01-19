Нові санкції США проти "Північного потоку-2": що потрібно знати

У вівторок, 19 січня, американський Мінфін посилив санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Навіщо США ввели нові обмеження та чому це важливо для України - в матеріалі РБК-Україна.

Хто потрапив під санкції США

До санкційного списку потрапили російська компанія KVT-RUS та її судно-трубоукладальник "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік-2". Санкції було накладено в рамках закону CAATSA, який передбачає заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Іноземні компанії виходять з російського проекту

На тлі введення нових американських санкцій німецький концерн Bilfinger SE оголосив про вихід з проекту "Північний потік-2". Компанія Bilfinger допомагала "Північному потоку-2" у розробці, постачанні та введенні в експлуатацію АСК ТП та систем безпеки при експлуатації трубопроводу.

Вихід з російського проекту підтвердила й швейцарська компанія Zurich Insurance.

У Кремлі відреагували на американські санкції

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував введення нових санкцій США проти "Північного потоку-2". За словами Пєскова, "Москва шкодує про те, що проект стикається з грубим тиском з боку Вашингтону".

"Росія уважно відстежує ситуацію, щоб продовжити послідовну роботу з фіналізації цього проекту", - сказав він.

Чому санкції важливі для України

Міністерство закордонних справ України вже привітало введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". У відомстві вважають, що санкції ще більше ускладнять завершення будівництва російського газопроводу.

"Північний потік-2" має на меті з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини в обхід України. Зараз російський газ транспортується в Європу через Україну, що щороку приносить прибутки до українського бюджету.

Як порахували в українському Мінфіні, введення в експлуатацію "Північного потоку-2" буде коштувати Україні півтора мільярда доларів збитків щорічно.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія не планує втручатися в будівництво "Північного потоку-2", оскільки це приватний проект, який схвалює Німеччина.