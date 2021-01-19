Навальному загрожує два з половиною роки колонії, суд перенесли на 2 лютого

Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Судове засідання перенесли на 2 лютого.

Про це в ефірі "Настоящего времени" повідомила адвокат політика Ольга Михайлова.

За її словами, прокуратура може запросити і більший термін, хоча "це просто неможливо".

"Термін був призначений три з половиною роки. Але протягом майже року Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною року", - сказала вона.

Адвокат повідомила, що їй надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого.

Арешт Навального

Вчора просто у відділенні поліції Хімок заарештували Олексія Навального. Про початок судового засідання повідомили за 10 хвилин. Журналістів не пускали, хоча пояснили місце проведення судового засідання можливістю бути присутнім представникам ЗМІ.

Європейський Союз і НАТО засудили дії Росії. Також Україна стурбована ситуацією навколо Навального.

Справа "Ів Роше"

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російського філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподпіска" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано шкоди в 55 мільйонів рублів.

У цій справі йому оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.

Протести в Росії

У зв'язку з арештом Навального в Росії почалися акції протесту. Повідомлялося про десятки затриманих, які влаштували пікет на підтримку Навального біля Гостинного двору. Серед затриманих екс-депутат Муніципального освіти "Нарвський округ" Анна Карулічева і активіст Павло Чупрунов.

Так, у Санкт-Петербурзі затримано 55 осіб, у Москві - дві людини, Химки - 13 осіб, і по одному - в Іркутську і Архангельську.

Нагадаємо, Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців через отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.