Тарифні протести в Україні та санкції США проти України: новини за 11 січня

Города Украины охватили акции протеста против роста тарифов, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны", в США демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 января – в материале РБК-Украина

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Міста України піднялись на протест через тарифи на газ, люди перекривають траси

В Україні у ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси та передають звернення головам міських рад.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду терміново розв'язати це проблемне питання. "Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - наголосив президент. Фракція "Слуга народу" готує план антикризових заходів, який оприлюднять в найближчі дні.

США ввели санкції через втручання у вибори. У списку нардеп від "СН"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Як повідомило міністерство, крім Дубінського, санкції були накладені на Дмитра Ковальчука екс-прокурора Константина Кулика, колишнього нардепа Олександра Онищенка, засновника ТРК "Ера" Антона Симоненка, екс-співробітника посольства України в США Андрія Теліженка та адміністратора NabuLeaks Петра Журавля.

На Донбасі загинув український військовий. Україна поскаржилася ОБСЄ

Бойовики сьогодні, 11 січня, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Обстріл стався сьогодні близько 15:30. Українська сторона Спільного центру контролю та координації відразу ж ввела "режим тиші" та висунула вимогу щодо припинення вогню. Крім того, українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Санду відвідає Україну та проведе зустріч з Зеленським

Президент Молдови Майя Санду у вівторок, 12 січня, відвідає Україну з офіційним візитом. В Офісі українського президента підтвердили візит Санду. Лідери двох країн підпишуть низку двосторонніх документів, зазначили у Зеленського.

У прес-службі президента Молодови раніше повідомили, що Майя Санду проведе зустріч з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної ради Дмитром Разумковим. Санду також назвала питання, які хоче обговорити з Зеленським.

Імпічмент Трампа: демократи зібрали голоси для початку процедури

Демократи Палати представників Сполучених Штатів зібрали достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу за підбурювання до протестів в Капітолії. Резолюцію про імпічмент підписали щонайменше 218 демократів.

При цьому повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку повстання на території Сполучених Штатів Америки. Причиною повстання може стати відсторонення 45-го президента Дональда Трампа за рішенням Конгресу.

У Росії вантажівка протаранила армійську колону, загинули четверо військових (відео)

У російському Підмосков'ї самоскид протаранив колону з військовими автобусами. В результаті аварії загинули, щонайменше, 4 військовослужбовців, ще близько 20 осіб постраждали.

Як заявили в Міністерстві оборони Росії, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в колону з військовими автобусами. Зокрема, він протаранив автобус ПАЗ, який перевозив особовий склад.

Spiritus Domini: Папа Франциск розширив права жінок в церкві

Папа Римський Франциск в якості ще одного кроку на шляху до більшої рівності жінок в Римсько-католицької церкви змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

В указі понтифік оформив те, що вже відбувається в багатьох розвинутих країнах протягом багатьох років. Але, ввівши зміни у Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.

Хрещенські морози до 18 градусів, але без снігу: прогноз Укргідрометцентру

В Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів. Однак снігу синоптики не очікують. Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

За прогнозом Укргідрометцентру, снігу в Україні не очікується ані до похолодання, ані під час сильних морозів. Тільки на сході України та в Приазов'ї 13 січня можливий мокрий сніг і вітер.