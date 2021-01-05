Санду назвала питання, які хоче обговорити на зустрічі з Зеленським

Новообраний президент Молдови Майя Санду під час візиту в Україну проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленском. Серед головних питань, які будуть обговорюватися на зустрічі президентів - безпека регіону і євроінтеграція країн.

Про це Санду повідомила в інтерв'ю Deutsche Welle.

Президент Молдови зазначила, що зараз хоче відновити відносини з Україною, бо остання зустріч на рівні президентів країн сталася ще 4 роки тому.

"Нам важливо відновити відносини. У нас є багато конкретних запитань, на які ми повинні знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху в Європейський союз, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни в ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і гідроелектростанції. Тобто конкретні питання", - сказала Санду.

Нагадаємо, візит Санду в Україну запланований на 12 січня. Під час візиту вона проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Зазначимо, Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові, набравши 57,75% голосів, тоді як чинний президент Ігор Додон - 42,25%. Інавгурація Санду пройшла 24 грудня.