ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Санду назвала питання, які хоче обговорити на зустрічі з Зеленським

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 17:04
Санду назвала питання, які хоче обговорити на зустрічі з Зеленським Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Новообраний президент Молдови Майя Санду під час візиту в Україну проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленском. Серед головних питань, які будуть обговорюватися на зустрічі президентів - безпека регіону і євроінтеграція країн.

Про це Санду повідомила в інтерв'ю Deutsche Welle.

Президент Молдови зазначила, що зараз хоче відновити відносини з Україною, бо остання зустріч на рівні президентів країн сталася ще 4 роки тому.

"Нам важливо відновити відносини. У нас є багато конкретних запитань, на які ми повинні знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху в Європейський союз, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни в ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і гідроелектростанції. Тобто конкретні питання", - сказала Санду.

Нагадаємо, візит Санду в Україну запланований на 12 січня. Під час візиту вона проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Зазначимо, Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові, набравши 57,75% голосів, тоді як чинний президент Ігор Додон - 42,25%. Інавгурація Санду пройшла 24 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Санду
NEWS
Аваков про "білоруський слід" у справі Шеремета: слідство можуть завершити в січні
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Аваков про "білоруський слід" у справі Шеремета: слідство можуть завершити в січні
DAILY
Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс