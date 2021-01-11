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Зеленський доручив Кабміну роз'яснити умови карантину: не хоче непорозуміння

Новость на русском → Київ, Понеділок 11 січня 2021 14:51
Зеленський доручив Кабміну роз'яснити умови карантину: не хоче непорозуміння Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський доручив уряду якомога швидше роз'яснити громадськості всі обмеження на період жорсткого карантину. Президент не хоче непорозуміння між владою і громадянами.

Про це Зеленський заявив під час селекторної наради з урядом, передає прес-служба Офісу президента.

"Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якомога швидше вийти з докладною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також уникнення непорозумінь між владою і людьми", - повідомили в ОП.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що після свят в Україні прогнозується зростання захворюваності, тому введення жорстких обмежень необхідні.

"Після свят обов'язково настає зростання заражень, тому зараз запровадження суворих норм карантину є дуже правильним рішенням і дозволить уникнути катастрофи", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня набув чинності жорсткий карантин. Детальніше про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому РБК-Україна писало, що сьогодні під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації підприємці вийшли на акцію протесту проти локдауну.

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