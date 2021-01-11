Міста України піднялись на протест через тарифи на газ, люди перекривають траси

В Україні у ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси та передають звернення головам міських рад, що відбувається в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

На Центральній площі у Чернівцях відбувається акція протесту проти нових тарифів. Також у Чернівецькій області у районі сіл Атаки та Оршівці місцеві жителі перекрили дорогу національного значення з вимогою знизити ціни на газ. Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом.

Фото: акція протесту у Чернівцях (molbuk.ua/uploads)

Вимагають скасувати тарифи за газ у Полтаві, там близько 200 людей зібралися біля будівлі обласної ради. Крім зменшення цін на газ вони просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Таке звернення учасники мітингу планують передати голові облради Олександру Біленькому.

Фото: акція протесту у Полтаві (regionews.ua)

Через масову акцію було обмежено рух тролейбусів, але його вже відновили.

Проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" проходить акція протесту, у якій беруть участь близько сотні львів’ян.

Львів'яни вийшли на протест проти підвищення ціни на наг Posted by 4studio on Monday, January 11, 2021

Також під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, яку протестують проти росту тарифів, повідомляє "Галка". Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Дехто вважає, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.

Тарифний протест, Івано-Франківськ Франківські новини у телеграм - t.me/galkaifuanews Posted by Galka.if.ua on Monday, January 11, 2021

Також в Одесі та Краматорську піднялись на протест через високі тарифи на газ.

Фото: акція протесту в Одесі (048.ua)

Місцеве видання "Високий вал" повідомило, що у Прилуках містяни вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати підготували звернення до президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля.

Фото: звернення депутатів (val.ua)

Також у місті Кропивницький на площі біля міської ради відбулася акція протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Акція протесту проти підвищення тарифів Сьогодні, 11 січня, у місті Кропивницький відбулася акція протесту проти підвищення тарифів Posted by Новости Кропивницкого и области on Monday, January 11, 2021

Проти підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківській області на протест також вийшли мешканці Долини, які перекрили в’їзд у місто. Зазначається, що так само перекрили дорогу і в селі Голинь, біля Калуша.

Місцеві видання також повідомляють про акції протесту в Мелітополі, де перекрили трасу, а також у Херсоні та Вінниці.

Фото: акція протесту у Вінниці (real-vin.com)

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання.

Зазначимо постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м.