"Тарифні" протести: СН готує антикризовий план, порадяться зі Шмигалем

Фракція "Слуга народу" готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. План оприлюднять в найближчі дні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він анонсував нараду з прем'єром Денисом Шмигалем, в.о міністра енергетики Юрієм Вітренко, представниками Офісу президента.

"Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений в найближчі дні", - написав він.

Арахамія запевнив, що фракція готова ухвалювати рішення в будь-який час.

"Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обгрунтоване підвищення і, як у цій ситуації захистити людей", - додав він.

Нагадаємо, в Україні в ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Зокрема, протестують в Полтаві, Чернівцях, Херсоні, Львові, Івано-Франківську. Люди перекривають траси і передають звернення головам міських рад.

У Полтавській ОДА відреагували на протест і заявили, що ціни й так знизили. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, тарифи були знижені: для ПРАТ "Гадячгаз" - на 7,5%, АТ "Лубнигаз" - на 8%, АТ "Полтавагаз" - на 7% і ПРАТ "Кременчукгаз" - на 9,4%.

"Полтавська ОДА готова стати майданчиком для розв'язання цих питань, але не для критики заради критики", - написав він.

Зазначимо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання.

Також РБК-Україна писало, що постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня.