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Імпічмент Трампа: демократи зібрали голоси для початку процедури

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 11 січня 2021 20:16
Імпічмент Трампа: демократи зібрали голоси для початку процедури Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Україна

Демократи Палати представників Сполучених Штатів зібрали достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу за підбурювання до протестів в Капітолії. Резолюцію про імпічмент підписали щонайменше 218 демократів.

Про це повідомляє Politico.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе резолюцію на голосування на цьому тижні, якщо Трамп не піде у відставку або віце-президент Майк Пенс не ініціює інші процеси його усунення.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що конгресмени закликають Пенси усунути Трампа від влади.

Раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, відповідно 25-й поправці, віце-президент обіймає посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити в середині цього тижня.

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