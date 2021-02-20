Санкції проти Медведчука і секретне рішення по Донбасу: новини за 19 лютого

Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, Рада національної безпеки і оборони затвердила рішення по Донбасу, які мають гриф "секретно", в Україну йде потепління. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 19 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складана ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.

Список країн так званої "червоної зони" скоротився на три позиції порівняно з минулим тижнем. У той же час в червоному і зеленому переліку відбулися істотні зміни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розраховує на отримання перших партій вакцини у лютому. Вакцинація мала стартувати 15 лютого, однак препарати ще не надійшли.

Польща перепродасть Україні і ще кільком країнам поза ЄС в цілому 4 млн доз вакцини AstraZeneca. Однак це станеться, коли виробники перестануть затримувати постачання чергових партій в саму Польщу.

У Зімбабве розпочалась вакцинація населення проти коронавірусу. Щеплення в країні роблять препаратом компанії Sinovac, 200 тисяч доз якого їм подарував уряд Китаю.

Голова Міністерства охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський заявив, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини

Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

Він зазначив, що санкції вводяться на все майно, яке належить Медведчуку. Вони вводяться на три роки.

Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії було затверджено у грудні 2019 року.

Додамо, сьогодні РНБО ухвалила секретне рішення щодо загострення на Донбасі.

У Путіна різко відреагували на можливі санкції США проти "Північного потоку-2"

У Кремлі сподіваються, що США не будуть вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони сподіваються, що візьме гору "здорове бачення ситуації". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував публікацію Bloomberg про намір адміністрації президента Джо Байдена представити Конгресу доповідь про додаткові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Погані новини для киян: з'явився рейтинг міст за якістю повітря

Київ знову потрапив у рейтинг міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі столиці значно перевищує допустимі норми.

Про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує дані про рівні забруднення повітря у всьому світі.

За день подорожчав на 4 тисячі: вартість біткойна перевищила 56 тисяч доларів

Вартість біткойна 19 лютого стрімко зростає. Ціна за один біткойн вже перевищила 56 тисяч доларів.

В ході торгової сесії біткойн зростав на 7,68% і досягав піку 56,1 тисяч доларів. Ціна кріптовалюти почала зростати 19 лютого після 16:00. За цей час вартість зросла від 52,8 тисяч доларів (що на той момент було рекордною ціною) до понад 56 тисяч.

Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса. Тепер апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Фотографії посадки апарату показали в офіційному Twitter NASA.

Потепління буде! Синоптик обрадувала прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні найближчими днями порадує жителів справжнім потеплінням і навіть запахне весною. Температура різко піде вгору, але деякі області ще трохи присипле снігом.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, де варто очікувати потепління і плюсову температуру, а де ще затримаються морози та пройде мокрий сніг.