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Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:55
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини Фото: Віктор Медведчук і Оксана Марченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Те, що стосується громадян, щодо яких застосовані санкції ... це пані Марченко, громадянка України, це пан Медведчук, громадянин України", - заявив він.

Він зазначив, що санкції вводяться на все майно, яке належить Медведчуку.

"СБУ веде сьогодні кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті до пані Марченко і пана Медведчука застосовані санкції", - зазначив Данилов.

Санкції вводяться на три роки.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.

Секретар РНБО також розповідав, що соратник народного депутата Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не тільки каналами 112, ZIK і NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всіх каналах.

Раніше повідомлялося, що після введення санкцій проти Тараса Козака секретар РНБО Олексій Данилов також анонсував, що будуть введені санкції проти інших народних депутатів.

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