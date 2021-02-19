Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини
Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.
"Те, що стосується громадян, щодо яких застосовані санкції ... це пані Марченко, громадянка України, це пан Медведчук, громадянин України", - заявив він.
Він зазначив, що санкції вводяться на все майно, яке належить Медведчуку.
"СБУ веде сьогодні кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті до пані Марченко і пана Медведчука застосовані санкції", - зазначив Данилов.
Санкції вводяться на три роки.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".
Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.
Секретар РНБО також розповідав, що соратник народного депутата Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не тільки каналами 112, ZIK і NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всіх каналах.
Раніше повідомлялося, що після введення санкцій проти Тараса Козака секретар РНБО Олексій Данилов також анонсував, що будуть введені санкції проти інших народних депутатів.