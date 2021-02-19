Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії було затверджено у грудні 2019 року.

Про це на брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зараз ці 5 сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції та нові поправки", - сказав він.

Данілов зазначив, що українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.