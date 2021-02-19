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Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:54
Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії було затверджено у грудні 2019 року.

Про це на брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зараз ці 5 сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції та нові поправки", - сказав він.

Данілов зазначив, що українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, 5 сценаріїв щодо врегулювання ситуації на Донбасі були розроблені РНБО у листопаді 2019 року. Їх затвердили перед першою зустріччю лідерів "нормандської четвірки" за участі Зеленського.

Додамо, сьогодні РНБО ухвалила секретне рішення щодо загострення на Донбасі.

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