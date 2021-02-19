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За день подорожчав на 4 тисячі: вартість біткойна перевищила 56 тисяч доларів

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 23:35
За день подорожчав на 4 тисячі: вартість біткойна перевищила 56 тисяч доларів Фото: біткойн (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Вартість біткойна 19 лютого стрімко зростає. Ціна за один біткойн вже перевищила 56 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютной біржі Coindesk.

В ході торгової сесії біткойн зростав на 7,68% і досягав піку 56,1 тисяч доларів.

Ціна кріптовалюти почала зростати 19 лютого після 16:00. За цей час вартість зросла від 52,8 тисяч доларів (що на той момент було рекордною ціною) до понад 56 тисяч.

Раніше повідомлялося, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.

У той же час Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках.

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