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Список країн "червоної зони" істотно змінився: деталі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 16:29
Список країн "червоної зони" істотно змінився: деталі Фото: список країн "червоної зони" скоротився (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Список країн так званої "червоної зони" скоротився на три позиції порівняно з минулим тижнем. У той же час в червоному і зеленому переліку відбулися істотні зміни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, незважаючи на те, що "червоний список" на сьогодні налічує 71 країну, насправді близько 20 країн перемістилися з одного переліку в інший.

Таким чином, в "зелену зону" перейшли Демократична республіка Конго, Гвінея, Лесото, Есватіні, Казахстан, Азербайджан, Киргизія, Німеччина, Греція, Ісландія, Китай, Еквадор, Камбоджа, Куба, Туніс, Гана, Габон, Коморські острови, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Ефіопія та Беліз.

В "червону зону" перейшли Білорусь, Болгарія, Грузія, Кіпр, Австрія, Угорщина, Ізраїль, Естонія, Латвія, Франція, Ірландія, Йорданія, Колумбія, Чилі, Барбадос, Бахрейн, Антигуа і Барбуда, Болівія, Ботсвана і Малайзія.

Фото: країни "червоної зони"

Якщо людина прибуває до України з країн "зеленої зони", то карантин проходити не треба. Якщо з "червоної зони" - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблений не раніше, ніж за дві доби до приїзду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 24 лютого Україна знову перейде на адаптивний карантин з "кольоровими зонами".

Також РБК-Україна писало про те, яким буде карантин з новими правилами.

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