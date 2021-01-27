Рада прийняла закон про референдум, а рейтинг Зеленського істотно знизився: новини за 26 січня

Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, з'явився свіжий президентський рейтинг, Британія стала першою європейською країною зі 100 000 жертв COVID-19. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 26 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Рада остаточно схвалила закон про референдум

27 січня Верховна рада схвалила у другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

За документ проголосували 255 нардепів. "Слуга народу" - 226 голосів, "Довіра" - 20 голосів, позафракційні - 9 голосів. При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.

Бойовики поранили військового на Донбасі, він у важкому стані

У вівторок, 26 січня, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Він знаходиться у важкому стані.

Повідомляється, що боєць був поранений близько 19:00 в районі міста Попасна. Йому надали медичну допомогу. Його стан оцінюється як важкий.

Президентський рейтинг: Зеленський лідирує, але довіра падає

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, на другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Юля Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Хто став мером Конотопа: офіційні результати

На перевиборах у Конотопі обрали нового мера міста. Ним став представник партії "Свобода" Артем Семеніхін. За нього проголосували 40,3% виборців.

Перевибори в Конотопі відбулися через те, що у листопаді минулого року новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу.

Данілов - секретарю Радбезу Росії: Україна не потребує порад щодо мови

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів своєму російському колезі Миколі Патрушеву на його заяву про українську мову. Україна не потребує порад Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данілов заявив, що Росія після окупації Криму та частини Донбасу є країною-агресором для України. "Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - заявив він.

Байден вперше у ролі президента поговорив з Путіним

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним вперше після очолення Білого дому.

У Білому домі розповіли, що під час розмови з російським президентом Байден підтвердив підтримку територіальної цілісності України з боку США. Також президент США підіймав питання російського втручання в американські вибори, отруєння Олексія Навального та хакерські атаки.

В Індії масовий протест на тракторах, стались сутички з поліцією

У столиці Індії проходять масові протести на тракторах. Люди протестують проти нових законів про вільний ринок торгівлі.

Люди протестують вже кілька місяців, а 27 січня, в День республіки, протести посилилися. Між протестувальниками та поліцейськими почалися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Метро в Києві може подорожчати до 20 гривень: що про це відомо

У лютому заплановано оновлення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Перевізники не виключають, що вартість проїзду в метро Києва може зрости до 16-20 гривень за поїздку.

Як пояснив виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко у коментарі для видання Vesti, подорожчання проїзду пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу пасажиропотік сильно скоротився і дохід від перевезень зменшився. Тому місцева влада почне перегляд тарифів вже в лютому.

Техогляд транспорту повинен бути обов'язковим з 2022 року, - Криклій

В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Вводити його будуть поступово. Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, почати вводити техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.

Перші космічні туристи: кого корабель Crew Dragon доставить на МКС

Американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Командиром екіпажу буде колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа.

Як розповіли в компанії, на Міжнародну космічну станцію всередині корабля Crew Dragon відправляться американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті, а також бізнесмен з Ізраїлю та колишній пілот винищувача Ейтан Стібб.

До 20 см снігу та сильний вітер: сім областей попередили про негоду

У низці областей України 27 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний сніг та пориви вітру.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується сильний мокрий сніг та його налипання, а також ожеледиця на дорогах. Прогнозують до 20 сантиметрів снігу.