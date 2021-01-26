Данілов - секретарю Радбезу Росії: Україна не потребує порад щодо мови

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів своєму російському колезі Миколі Патрушеву на його заяву про українську мову. Україна не потребує порад Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данілов заявив, що Росія після окупації Криму та частини Донбасу є країною-агресором для України.

"Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - заявив він.

Що заявив Патрушев про українську мову

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вважає, що прийняття Україною закону про державну мову є продовженням ніби-то русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

Він вважає, що влада України, приймаючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України.

"Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії і України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні з 16 січня обслуговування українською мовою стало обов'язковим для всіх закладів сфери послуг. Спілкування персоналу з відвідувачами має відбуватися державною мовою, винятком є ​​лише особисте прохання клієнта.