Понад 100 млн людей захворіли COVID-19: статистика у світі

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З початку пандемії у світі заразилися коронавірусом понад 100 млн осіб. Серед лідерів - США, Індія і Бразилія.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

На цей час у світі виявлено 100 032 461 випадок інфікування COVID-19. За даними сайту, з початку пандемії померли 2 149 385 заразилися.

При цьому, у світі зафіксовано 55 239 368 випадків одужання від COVID.

Перше місце за кількістю заражень і летальних випадків займають Сполучені Штати - там виявлено понад 25,3 млн випадків захворювання і понад 423 тисячі смертей.

На другому місці за випадками зараження знаходиться Індія, де виявлене число заражень перевищує позначку в 10,6 млн. Також в країні зареєстровано понад 153,6 тисячі летальних випадків серед інфікованих.

Третє місце за темпами поширення інфекції посідає Бразилія з понад 8,8 млн випадків захворювання COVID-19. При цьому по смертності серед інфікованих Бразилія займає другий рядок - там зареєстровано понад 217,6 тисячі летальних випадків.

Нагадаємо, Великобританія стала першою європейською країною, в якій підтвердили 100 тисяч летальних випадків від COVID-19.