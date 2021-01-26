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До 20 см снігу та сильний вітер: сім областей попередили про негоду

Новость на русском → Україна, Вівторок 26 січня 2021 16:22
До 20 см снігу та сильний вітер: сім областей попередили про негоду Фото: негода (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У низці областей України завтра очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний сніг та пориви вітру.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Завтра в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується сильний мокрий сніг та його налипання, а також ожеледиця на дорогах. Прогнозують до 20 сантиметрів снігу.

Крім того, у південних областях країни прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, синоптики попередили, що Україну накриють снігопади та дощі. Погодні умови будуть погіршуватися у наступні декілька днів.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні Львівську область накрив снігопад. Через негоду на одній з трас ввели обмеження для вантажівок.

Додамо, сьогодні у деяких областях України прогнозували до +12 градусів. Однак у більшості регіонів йтиме сніг.

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