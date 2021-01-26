Хто став мером Конотопа: офіційні результати

На перевиборах у Конотопі обрали нового мера міста. Ним став представник партії "Свобода" Артем Семеніхін.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

За нього проголосували 40,3% виборців.

Явка на виборах склала 30,8% або 18 516 осіб.

Хто такий Артем Семеніхін

Семеніхін вже ставав мером Конотопа в 2015 році. Однак у нього не було підтримки в міській раді і його відсторонювали від посади. На сьогодні партія посилила своє представництво, отримавши 11 з 38 мандатів.

Чому відбулись перевибори у Конотопі

У листопаді минулого року новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу. В мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Нагадаємо, на повторних виборах мера Броварів переміг чинний міський голова. За Ігоря Сапожка проголосували 53,16% виборців.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада не може призначити дату виборів мера Харкова, оскільки не вистачає документів.