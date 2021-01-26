В Індії масовий протест на тракторах, стались сутички з поліцією

У столиці Індії проходять масові протести на тракторах. Люди протестують проти нових законів про вільний ринок торгівлі.

Про це повідомляє BBC.

Люди протестують вже кілька місяців, сьогодні, в День республіки, протести посилилися. Мітингувальники протестують прямо на тракторах.

Між протестувальниками та поліцейськими почалися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

Мітингувальники проти законів, які послаблюють правила продажу, ціноутворення і зберігання сільськогосподарської продукції, а також вводять поняття вільного ринку, що з часом може призвести до зникнення оптових стихійних ринків і появи конкурентів у вигляді великих компаній.

#WATCH Protestors at Karnal bypass break police barricading to enter Delhi as farmers tractor rally is underway in the national capital#FarmLaws pic.twitter.com/pzfJs6Ioef — ANI (@ANI) January 26, 2021

Фермери зазначають, що якщо зараз вони можуть вільно продавати вирощену продукцію за гарантованими цінами, то з приходом на ринок сільськогосподарських корпорацій продавати фермерську продукцію стане невигідно і навіть збитково.

#WATCH Protesters break barricade, attack police personnel and vandalise police vehicle at ITO in central Delhi pic.twitter.com/1ARRUX6I8E — ANI (@ANI) January 26, 2021

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію. Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона буде діяти мінімум до 1 березня.