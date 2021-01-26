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В Індії масовий протест на тракторах, стались сутички з поліцією

Новость на русском → Нью-Делі, Вівторок 26 січня 2021 15:45
В Індії масовий протест на тракторах, стались сутички з поліцією Фото: протести в Індії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У столиці Індії проходять масові протести на тракторах. Люди протестують проти нових законів про вільний ринок торгівлі.

Про це повідомляє BBC.

Люди протестують вже кілька місяців, сьогодні, в День республіки, протести посилилися. Мітингувальники протестують прямо на тракторах.

Між протестувальниками та поліцейськими почалися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Мітингувальники проти законів, які послаблюють правила продажу, ціноутворення і зберігання сільськогосподарської продукції, а також вводять поняття вільного ринку, що з часом може призвести до зникнення оптових стихійних ринків і появи конкурентів у вигляді великих компаній.

Фермери зазначають, що якщо зараз вони можуть вільно продавати вирощену продукцію за гарантованими цінами, то з приходом на ринок сільськогосподарських корпорацій продавати фермерську продукцію стане невигідно і навіть збитково.

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію. Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона буде діяти мінімум до 1 березня.

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