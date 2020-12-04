Обшуки в "Укроборонпромі" і можливе посилення карантину: новини за 3 грудня

Посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня, в "Укроборонпромі" пройшли обшуки, в Україні з'явиться новий механізм тарифів на компослуги. Детальніше про те, що сталося у четвер, 3 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун мова не йде. Про це повідомили інформовані джерела РБК-Україна.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.

В уряді визначили режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину. Помаранчевий рівень карантинних обмежень означає, що дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі. Для шкіл та вишів встановлені обмеження у 20 осіб в аудиторії.

Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в Сполучене Королівство.

В Україні з'явиться новий механізм тарифів на компослуги

Верховна рада України схвалила в другому повторному читанні законопроект №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги.

У законі прописано, що зі споживачами компослуг у приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ розслідує державну зраду

Служба безпеки України у четвер, 3 грудня, провела обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера концерну "Укрспецекспорт". Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів. Повідомляється, що спецслужба проводить розслідування у справі про державну зраду.

Також стало відомо, що новим директором "Укроборонпрому" призначили екс-голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Окрім цього, з’явилася інформація, що "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.

У Раду внесли третій законопроект про відповідальність за брехню в декларації

У Верховній раді сьогодні, 3 грудня, зареєстрували третій законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Нардепи пропонують внести зміни у статтю 172-6 КУпАП, які б уточнювали суб'єктів даного правопорушення та дозволили б накладати штраф на порушника у розмірі від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів, а не від 100 до 250, як вказано у діючій редакції закону. Ці зміни дозволять підняти й поріг відповідальності за брехню в декларації.

Президент призначив нового голову Хмельницької ОДА

Сергій Гамалій був призначений на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ в четвер, 3 грудня, видав президент Володимир Зеленський.

Глава держави особисто привітав Гамалія з призначенням та вручив йому службове посвідчення.

Адмінарешт підлітків і вагітних можуть заборонити. Рада переглядає кодекс

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого не будуть застосовувати адміністративний арешт. Відповідний законопроект №3048а за основу підтримали 242 нардепи.

У законі прописано, що адмінарешт не може застосовуватися: