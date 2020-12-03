В Україні з'явиться новий механізм тарифів на компослуги

Верховна рада України схвалила в другому повторному читанні законопроект №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. За документ проголосували 240 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Суть закону

У законі прописано, що зі споживачами компослуг у приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Також передбачені диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності/відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів).

У профільному комітеті до другого повторного читання напрацювали поправки. Вони врегулюють повернення споживачам коштів, закладених у тарифах постачальника на установку лічильників, в разі самостійного встановлення ними лічильників тепла.

Закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника.

Також у ході розгляду в сесійній залі нардепи вилучили з тіла закону норму про те, що відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем компослуги не звільняє його від обов'язку оплати фактично спожитої компослуги, наданої цим виконавцем.

Доступ комунальників у квартири українців

Підкреслимо, у першопочатковому тексті законопроекту доступ у житло комунальникам дозволяли за будь-яке порушення договору. Але при розгляді закону в сесійній залі під час першого читання таку норму прибрали.

До другого читання таке право надали виключно представникам газового оператора. У другому повторному читанні норму залишили без змін.

"Право доступу представника оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, в житло, інший об'єкт нерухомого майна для технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку", - зазначено в документі.

А ось сам порядок такого доступу та наслідки його ненадання власником (співвласниками) цей акт запропонував встановлювати законодавством.

Нагадаємо, в кінці листопада профільний комітет Ради рекомендував парламенту прийняти закон про новий механізм тарифів на комунальні послуги в повторному другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в липні Рада не змогла прийняти цей закон у другому читанні.

Так, у першому читанні парламент схвалив документ 20 травня.