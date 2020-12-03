Екс-голову Херсонської ОДА призначили директором "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юрія Гусєва новим директором концерну "Укроборонпром". До цього Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №532/2020 президент підписав сьогодні, 3 грудня.
"Призначити Юрія Гусєва Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі.
Юрій Гусєв обіймав посаду голови Херсонської ОДА з 13 липня 2019 року. 3 грудня Зеленський підписав указ про його звільнення.
Гусєв балотувався в народні депутати за списками "Слуги народу" в 2019 році, однак відмовився від участі у виборах. У період з 2014 по 2016 року обіймав посаду заступника міністра оборони.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей" писало, що Гусєва можуть призначити керівником "Укроборонпрому". А найближчим часом з різних причин планується звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької і Чернігівської ОДА.