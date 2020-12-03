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Екс-голову Херсонської ОДА призначили директором "Укроборонпрому"

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 09:31
Екс-голову Херсонської ОДА призначили директором "Укроборонпрому" Фото: Юрій Гусєв (facebook com khoda gov ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юрія Гусєва новим директором концерну "Укроборонпром". До цього Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №532/2020 президент підписав сьогодні, 3 грудня.

"Призначити Юрія Гусєва Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі.

Юрій Гусєв обіймав посаду голови Херсонської ОДА з 13 липня 2019 року. 3 грудня Зеленський підписав указ про його звільнення.

Гусєв балотувався в народні депутати за списками "Слуги народу" в 2019 році, однак відмовився від участі у виборах. У період з 2014 по 2016 року обіймав посаду заступника міністра оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей" писало, що Гусєва можуть призначити керівником "Укроборонпрому". А найближчим часом з різних причин планується звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької і Чернігівської ОДА.

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