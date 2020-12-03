ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раду внесли третій законопроект про відповідальність за брехню в декларації

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 20:41
У Раду внесли третій законопроект про відповідальність за брехню в декларації Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Верховній раді сьогодні, 3 грудня, зареєстрували третій законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. Ініціаторами документу є глава комітету ВР з правоохоронної діяльності Денис Монастирський та група інших нардепів.

Текст відповідного проекту під номером 4460-д розміщено на сайті Ради.

Нардепи пропонують внести зміни у статтю 172-6 КУпАП, які б уточнювали суб'єктів даного правопорушення та дозволили б накладати штраф на порушника у розмірі від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів, а не від 100 до 250, як вказано у діючій редакції закону. Ці зміни дозволять підняти й поріг відповідальності за брехню в декларації.

Також пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 366-1 та замінити її статтею 366-2. Ця стаття передбачатиме кримінальну відповідальність за недостовірне декларування у розмірі від 500 до 4 тисяч прожиткових мінімумів у вигляді штрафу або громадських робіт до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

Якщо посадовець приховає суму на понад 4 тисячі прожиткових мінімумів, то йому загрожуватиме штраф від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів або громадські роботи до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

Крім того, документ передбачає включення до ККУ статті 366-3, яка передбачатиме відповідальність за навмисне ненадання декларації у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

У проекті зазначається, що справи за цими статтями будуть підсудними Вищому антикорупційному суду, а розслідування цих правопорушень вестимуть детективи НАБУ.

Нагадаємо, до цього в Раді зареєстрували проект закону про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях, який розробила робоча група.

Крім того, у Раді зареєстровано ще один проект закону щодо декларацій. Його запропонував президент Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика законопроект Декларації про доходи Верховна Рада
NEWS
Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ розслідує державну зраду
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ розслідує державну зраду
DAILY
Андрій Крищенко: Поліція може обмежити вхід на площу до Новорічної ялинки
Олег Черниш, Владислав Красінський Андрій Крищенко: Поліція може обмежити вхід на площу до Новорічної ялинки