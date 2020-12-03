У Раду внесли третій законопроект про відповідальність за брехню в декларації

У Верховній раді сьогодні, 3 грудня, зареєстрували третій законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. Ініціаторами документу є глава комітету ВР з правоохоронної діяльності Денис Монастирський та група інших нардепів.

Текст відповідного проекту під номером 4460-д розміщено на сайті Ради.

Нардепи пропонують внести зміни у статтю 172-6 КУпАП, які б уточнювали суб'єктів даного правопорушення та дозволили б накладати штраф на порушника у розмірі від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів, а не від 100 до 250, як вказано у діючій редакції закону. Ці зміни дозволять підняти й поріг відповідальності за брехню в декларації.

Також пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 366-1 та замінити її статтею 366-2. Ця стаття передбачатиме кримінальну відповідальність за недостовірне декларування у розмірі від 500 до 4 тисяч прожиткових мінімумів у вигляді штрафу або громадських робіт до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

Якщо посадовець приховає суму на понад 4 тисячі прожиткових мінімумів, то йому загрожуватиме штраф від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів або громадські роботи до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

Крім того, документ передбачає включення до ККУ статті 366-3, яка передбачатиме відповідальність за навмисне ненадання декларації у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

У проекті зазначається, що справи за цими статтями будуть підсудними Вищому антикорупційному суду, а розслідування цих правопорушень вестимуть детективи НАБУ.

Нагадаємо, до цього в Раді зареєстрували проект закону про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях, який розробила робоча група.

Крім того, у Раді зареєстровано ще один проект закону щодо декларацій. Його запропонував президент Володимир Зеленський.