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МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 23:03
МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування (на коронавірус - ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань коштом експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - наголосив Степанов.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку проекту тотального тестування українців на коронавірус. Він розповів, що проводити тотальне тестування в першу чергу планують у великих містах та Києві.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна почала закупівлю експрес-тестів на антиген до коронавірусу. Ці тести дозволяють у короткий термін виявити коронавірусу в людини без лабораторного обладнання.

Крім того, Степанов пояснював, чому в Україні не планують проводити масове тестування населення на коронавірус.

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