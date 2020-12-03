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В уряді визначили режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 13:47
В уряді визначили режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Помаранчевий рівень карантинних обмежень означає, що дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі. Для шкіл та вишів встановлені обмеження у 20 осіб в аудиторії.

Про це на брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

"На сьогодні по всій країні встановлений помаранчевий рівень небезпеки та карантинних обмежень. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі із дотриманням норм карантинного режиму", - сказав він.

Як його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що "учні та студенти відвідують аудиторії у кількості не більше ніж 20 чоловік в аудиторії".

Нагадаємо, 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

До рішення уряду щодо посилення карантину на вихідних і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.

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