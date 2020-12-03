Президент призначив нового голову Хмельницької ОДА
Сергій Гамалій сьогодні був призначений на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ сьогодні, 3 грудня, видав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава держави особисто привітав Гамалія з призначенням та вручив йому службове посвідчення.
Як розповіли в Офісі президента, Гамалій з 2005 по 2007 рік працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych у Варшаві, а з 2004 по 2009 рік був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. Крім того, з 2007 року займався підприємницькою діяльністю.
Нагадаємо, наприкінці листопада Зеленський звільнив тодішнього голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Після цього глава держави тимчасово поклав обов'язки керівника області на Романа Примушу.
Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів погодив кандидатуру Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА. Він володіє фірмою, яка займається ресторанною діяльністю.
Більше про масові звільнення очільників ОДА ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" керівників областей".