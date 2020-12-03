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Президент призначив нового голову Хмельницької ОДА

Новость на русском → Хмельницька область, Четвер 03 грудня 2020 16:10
Президент призначив нового голову Хмельницької ОДА Фото: Володимир Зеленський та Сергій Гамалій (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сергій Гамалій сьогодні був призначений на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ сьогодні, 3 грудня, видав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави особисто привітав Гамалія з призначенням та вручив йому службове посвідчення.

Як розповіли в Офісі президента, Гамалій з 2005 по 2007 рік працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych у Варшаві, а з 2004 по 2009 рік був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. Крім того, з 2007 року займався підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, наприкінці листопада Зеленський звільнив тодішнього голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Після цього глава держави тимчасово поклав обов'язки керівника області на Романа Примушу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів погодив кандидатуру Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА. Він володіє фірмою, яка займається ресторанною діяльністю.

Більше про масові звільнення очільників ОДА ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" керівників областей".

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