Загальнонаціональний карантин в Україні і парламентська криза у Вірменії: новини за 11 листопада

В Україні вводять карантин вихідного дня, спікер Верховної ради Дмитро Разумков і віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заразилися коронавірусом, опозиція Вірменії заявила про парламентську кризу. Детальніше про те, що сталося в середу, 11 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні повернули загальнонаціональний карантин та ввели карантин вихідного дня

Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Прийнято постанову МОЗ.

В країні вводять карантин вихідного дня, який почне працювати вже з наступних вихідних.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Разумков та Резніков заразилися коронавірусом

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Спікер відправився на самоізоляцію.

Також позитивний ПЛР- тест отримав віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. На самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада, але результат тесту отримав тільки 11 листопада.

Справу проти Семочко закрито, журналістів зобов'язали спростувати звинувачення

Голосіївський районний суд Києва зобов'язав журналістів спростувати інформацію про злочинні дії колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Справу проти Семочко закрили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

У вересні суд розглянув позов Семочко до журналістів проекту "Бігус Інфо", які оприлюднили інформацію про майно та російські паспорти родичів Семочко, а також його незаконні дії в економічному департаменті СБУ.

Алієв заявив про завершення війни в Карабасі: Азербайджан переміг

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про завершення війни в Нагірному Карабасі. За його словами, Азербайджан здобув перемогу в Карабахській війні. Про це Алієв заявив на зустрічі з військовослужбовцями.

"Вітчизняна війна закінчена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель", - повідомив президент Азербайджану.

Опозиція Вірменії заявила про парламентську кризу

В середу, 11 листопала, у Вірменії пройшли протести, що супроводжувалися масовими затриманнями. Демонстранти незгодні з капітуляцією в Нагірному Карабасі. Опозиція вже сформувала "Комітет національного порятунку".

На протестах у Вірменії опозиція вимагала запустити процес імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.Однак парламент Вірменії не зміг проголосувати питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Не було кворуму для проведення засідання. Опозиція Вірменії заявила про парламентську кризу.

Нічні морози до -8, але без снігу: синоптики дали прогноз до кінця тижня

До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0-5 градусів тепла. При цьому нічна температура знизиться до 0-5 градусів морозу. Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Водночас Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні. "Не буде першого снігу на цьому тижні. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав він.