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Опозиція Вірменії вимагає імпічмент Пашиняна, йому дали час до опівночі

Новость на русском → Єреван, Середа 11 листопада 2020 16:46
Опозиція Вірменії вимагає імпічмент Пашиняна, йому дали час до опівночі Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Україна

На протестах у Вірменії опозиція вимагає запустити процес імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Йому дають час до опівночі для добровільної відставки.

Про це повідомляє armeniasputnik.

Повідомляється, що на акції в Єревані депутат від фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян заявила, що правлячий блок нібито просив опозицію почати процес повалення Пашиняна.

"Не треба чекати останньої хвилини. Ми чекаємо вас всіх в будівлі Національних зборів", - сказала вона.

Зазначимо, правлячий блок "Мій крок" має 88 мандатів з 132, тому голосів опозиції буде недостатньо для запуску процедури імпічменту. У той же час протестувальники дають Пашиняну час до опівночі для добровільної відставки. Якщо він не піде, то буде скликано позачергове засідання парламенту.

Крім того, депутатам від "Мого кроку" дають час до 12:00 завтрашнього дня, щоб визначитися з позицією. В іншому разі опозиція перейде до подальших дій.

Нагадаємо, сьогодні протести у Вірменії супроводжувалися масовими затриманнями. Демонстранти незгодні з капітуляцією в Нагірному Карабасі та вимагають відставки Пашиняна.

Опозиція вже сформувала "Комітет національного порятунку".

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