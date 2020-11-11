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Протести в Єревані: затримали вже близько 130 осіб

Новость на русском → Єреван, Середа 11 листопада 2020 13:33
Протести в Єревані: затримали вже близько 130 осіб Фото: затримання в Єревані (twitter.com JahangirYoussif)
Автор: Юлія Струк

У ході протестів у центрі Єревану затримали 129 осіб. У столиці Вірменії сьогодні проходить мітинг опозиції.

Про це розповів представник прес-служби поліції Вірменії, пише видання apa.az.

Так, учасники мітингу на площі Свободи в Єревані вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди по завершенню війни в Нагірному Карабасі.

Відзначимо, також почалися сутички опозиціонерів з поліцією. Силовики затримали лідерів мітингу.

Прибуло підкріплення для поліції - внутрішні війська. Силовики оточили площу Свободи. Кількість протестуючих також збільшується. Учасники акції вигукують "Нікол, йди!".

Як писало РБК-Україна, Пашинян раніше пояснив, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.

Детальніше про ситуацію у регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

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