Транспорт, магазини та АЗС: що працюватиме при карантині вихідного дня

Кабінет міністрів запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня, який почне працювати вже з наступних вихідних. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Про це йшлося на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

За словами міністра, під час дії нових карантинних обмежень продовжать працювати:

магазини, які торгують продуктами харчування;

магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, пального, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів;

установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей;

оператори поштового зв'язку;

АЗС та СТО.

Громадський транспорт під час карантину вихідного дня буде працювати без обмежень. Крім того, залишається дозволеною робота закладів харчування, але виключно з торгівлею на виніс. Готелі також продовжать працювати, але тільки в режимі надання послуг розміщення.

Нагадаємо, напередодні в МОЗ розповіли, що буде заборонено під час дії карантину вихідного дня. Цей режим діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Крім того, в Міністерстві інфраструктури пояснили, як працюватиме громадський транспорт під час карантину вихідного дня.