ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Алієв заявив про завершення війни в Карабасі: Азербайджан переміг

Новость на русском → Середа 11 листопада 2020 14:11
Алієв заявив про завершення війни в Карабасі: Азербайджан переміг Фото: Ільхам Алієв (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про завершення війни в Нагірному Карабасі. За його словами, Азербайджан здобув перемогу в Карабахській війні.
Про це Алієв на зустрічі з військовослужбовцями.

Про це Алієв на зустрічі з військовослужбовцями, передає Report.az.

"Вітчизняна війна закінчена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель", - повідомив президент Азербайджану.

Нагадаємо, напередодні глави Вірменії, Азербайджану та Росії підписали угоду про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Пізніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що був змушений підписати мирну угоду, щоб уникнути військового колапсу.

Згідно з домовленостями, в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі будуть розміщені на п'ять років російські миротворці. При цьому комплекс заходів щодо Карабаху може бути продовжений ще такий же термін.

При цьому Алієв повідомляв, що Туреччина і Росія мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що Україна привітала припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі і виступала з підтримкою територіальної цілісності Азербайджану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика война Азербайджан перемирие Нагорный Карабах
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду