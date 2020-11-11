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Справу проти Семочко закрито, журналістів зобов'язали спростувати звинувачення

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 22:17
Справу проти Семочко закрито, журналістів зобов'язали спростувати звинувачення Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)
Автор: Олег Черниш

Голосіївський районний суд Києва зобов'язав журналістів спростувати інформацію про злочинні дії колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Справу проти Семочко закрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

У вересні суд розглянув позов Семочко до журналістів проекту "Бігус Інфо", які оприлюднили інформацію про майно та російські паспорти родичів Семочко, а також його незаконні дії в економічному департаменті СБУ.

Адвокати позивача зазначили, що за цими відомостями проти Семочко раніше було відкрито кримінальне провадження, але зараз воно вже закрите.

"За результатами оприлюднення відповідачами інформації було відкрито кримінальне провадження, яке було закрито 20.06.2020 у зв'язку з відсутністю події кримінальних правопорушень. Це підтверджує недостовірність інформації, яку оприлюднили відповідачі", - зазначено в рішенні суду.

Щобільше, суддя зазначив, що немає ніяких даних про те, що Семочко дійсно брав хабарі на посаді начальника економічного департаменту СБУ, а проведені ним перевірки постачальників медпрепаратів були незаконними.

Також суд не знайшов підтвердження інформації журналістів про наявність у родичів Семочко майна на 8 млн доларів, бізнесу в окупованому Криму і російських паспортів.

Враховуючи це, суд задовольнив позов екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки та зобов'язав журналістів "Бігус Інфо" публічно спростувати інформацію про хабарництво Семочко, нерухомість на 8 млн доларів, перельоти в Крим та російське громадянство у його 8 родичів.

Крім того, суд стягнув з журналістів на користь позивача 24,6 тисячі гривень судових витрат і 40 тисяч гривень витрат на лінгвістичну експертизу.
Станом на 12 листопада рішення суду не набрало чинності, адже журналісти подали апеляцію. Апеляційний суд отримав скаргу 10 листопада.

Нагадаємо, у 2019 році Семочко був звільнений з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Після публікації журналістами матеріалу про Семочко, щодо нього було відкрито кримінальну справу за фактом державної зради.

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