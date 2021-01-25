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Глава Китаю застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни"

Новость на русском → Давос, Понеділок 25 січня 2021 17:42
Глава Китаю застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни" Фото: Сі Цзіньпін (flickr by Haluk Beyazab)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Китаю Сі Цзіньпін на віртуальному економічному форумі в Давосі застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни". Він також закликав світ об'єднатися для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило агентство France24.

Сі Цзіньпін у своїй промові пригадав кроки колишньої адміністрації США в часи президентства Дональда Трампа, які були націлені проти Китаю. Він зазначив, що будь-яка конфронтація "завжди в підсумку буде завдавати шкоди інтересам кожної з країн та приносити в жертву благополуччя людей".

"Створення невеликих угрупувань та початок нової "холодної війни", щоб відкидати, погрожувати та залякувати інших ... призведе тільки до розколу світу", - наголосив він.

Як відомо, в часи президентства Трампа між Китаєм та Сполученими Штатами йшла економічна війна. Країни вводили одна проти одної різні санкції та збільшували мита на товари.

Нагадаємо, після інавгурації нового президента США Джо Байдена Китай запровадив санкції проти вже колишнього американського держсекретаря Майка Помпео та інших членів адміністрації Трампа.

Крім того, в середині січня Трамп доручив своїй адміністрації розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів через нібито причетність Пекіну до нападів на інформаційні системи США.

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