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Повноваження делегації Росії в ПАРЄ офіційно оскаржені

Новость на русском → Київ, Понеділок 25 січня 2021 13:12
Повноваження делегації Росії в ПАРЄ офіційно оскаржені Фото: засідання ПАРЄ (coe int)
Автор: Анастасия Рокитна

Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно оскаржені під час відкриття зимової сесії за ініціативою України. Україну підтримала достатня кількість делегатів Асамблеї.

Про це повідомив представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Ініціативу підтримала достатня кількість делегатів ПАРЄ - 38 з 30, повідомив він.

"Повноваження російської делегації офіційно оскаржені!", - написав Гончаренко.

Тепер питання підтвердження повноважень розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Після рішення про повернення делегації Росії деякі європейські делегації підписали декларацію про незгоду. Зокрема, проти такого рішення ПАРЄ виступили делегації України, країн Балтік+, Великобританії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції.

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