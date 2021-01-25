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При обстрілі на Донбасі поранено українського бійця: він у тяжкому стані

Новость на русском → Золоте, Понеділок 25 січня 2021 13:48
При обстрілі на Донбасі поранено українського бійця: він у тяжкому стані Фото: українські військового на Донбасі (12 flickr com ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті інциденту поранено одного бійця.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Повідомляється, що інцидент стався близько 12:00 в районі Золотого Луганської області. В результаті військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, йому надали медичну допомогу, стан важкий.

Українська сторона СЦКК з допомогою координаційного механізму ініціювала "режим тиші" і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що окупаційні війська Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.

За минулу добу бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовими.

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