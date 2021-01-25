При обстрілі на Донбасі поранено українського бійця: він у тяжкому стані
Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті інциденту поранено одного бійця.
Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Повідомляється, що інцидент стався близько 12:00 в районі Золотого Луганської області. В результаті військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, йому надали медичну допомогу, стан важкий.
Українська сторона СЦКК з допомогою координаційного механізму ініціювала "режим тиші" і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що окупаційні війська Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.
За минулу добу бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовими.