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Оголошені результати виборів мера Броварів

Новость на русском → Бровари, Понеділок 25 січня 2021 15:12
Оголошені результати виборів мера Броварів Фото: Ігор Сапожко (facebook com i sapozhko)
Автор: Анастасия Рокитна

На повторних виборах мера Броварів переміг чинний міський голова. За Ігоря Сапожка проголосували 53,16% виборців.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

За Сапожка проголосували 21 787 виборців (53,16%). Він обійшов своїх конкурентів - Олега Іваненка з "Європейської солідарності", який набрав 6025 голосів виборців (14,7%), і Дмитра Ратнікова від партії "Слуга народу", за якого проголосувало 4053 виборця (9,89%).

Ігор Сапожко мером міста став втретє. Влітку 2008 року він виконував обов'язки міського голови. Мером був обраний в 2010 році, і в 2015-му.

Зазначимо, у Броварах відбулися перевибори, оскільки Київський окружний адміністративний суд визнав голосування 25 жовтня таким, що не відбулося. Причиною такого рішення стали масові порушення, в тому числі грубі помилки в бюлетенях, порушення права на вільні вибори і так далі.

Нагадаємо, на виборах мера Конотопа Сумської області перемагає кандидат від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Артем Семеніхін. За нього проголосувала більшість виборців.

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