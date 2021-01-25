Локдаун закінчився. Україна повертається в "помаранчевий" карантин

Січневий локдаун в Україні закінчився, країна повернулася до обмежень "помаранчевої" зони карантину. Що зараз заборонено, в матеріалі РБК-Україна.

Що заборонено: масові заходи за участю більше 20 осіб, заповнюваність більше 50% місць у театрах і кінотеатрах, громадському транспорті.

Також забороняється робота дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, робота після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу.

Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

З 25 січня запрацювали кінотеатри і громадські установи.

Результати локдауна в Україні

Через порушення карантинних правил закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, більше 60 ТРЦ і 40 клубів.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності на COVID.

"Ситуація з COVID-19 досить напружена. Кількість хворих, яка є, залишається на досить високому рівні і змушує нас триматися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня.

Також до кінця року буде діяти масковий режим у громадських місцях.